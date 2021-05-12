Уголовное дело о хулиганстве возбудили после инцидента со стрельбой в Краснодаре

КРАСНОДАР, 12 мая. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о хулиганстве возбуждено после инцидента со стрельбой в одном из ЖК Краснодара, в результате которого пострадал охранник. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы УМВД Артем Коноваленко.

Во вторник сообщалось, что сотрудники полиции проводят проверку по факту конфликта, во время которого, по предварительным данным, в охранника жилого комплекса в Краснодаре выстрелили из травматического пистолета.

"В настоящее время по факту хулиганства, то есть грубого нарушения общественного порядка, совершенного с применением оружия, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ, предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет", - сказал Коноваленко.

Уточняется, что, по предварительным данным, перед инцидентом произошел конфликт между женщиной, управлявшей автомобилем, и охранником жилого комплекса. В результате происшествия последний был доставлен в больницу с различными травмами и телесными повреждениями. На месте происшествия следственно-оперативная группа обнаружила и изъяла четыре стрелянные гильзы, предварительно от травматического оружия.

"Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства происшествия, личности его участников, проводятся необходимые оперативно-разыскные и следственные мероприятия, направленные на задержание предполагаемых злоумышленников", - отметил руководитель пресс-службы.