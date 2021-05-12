Прокуратура поддержит ходатайство об аресте устроившего стрельбу в казанской школе

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Прокуратура Татарстана поддержит ходатайство следователей об аресте молодого человека, устроившего стрельбу в гимназии в Казани, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Что известно о стрельбе в школе в Казани

"В судебном процессе по избранию меры пресечения подозреваемому в нападении на школу принимает участие заместитель прокурора республики Алексей Заика. Прокуратура поддержит ходатайство об аресте", - сказал Галиев.

Адвокат подозреваемого Александр Гиляжев полагает, что его подзащитного арестуют. "При такой тяжести содеянного его однозначно под стражу возьмут сейчас речь идет о мере пресечения, - сказал он.

Как сообщал ТАСС, следствие планирует в среду предъявить обвинение Ильназу Галявиеву и направить ходатайство об аресте. Бастрыкин лично координирует работу следователей в Казани. Следственно-оперативная группа по уголовному делу состоит из более 100 следователей, экспертов и криминалистов.

Следователи установили место приобретения Галявиевым оружия, а также провели обыск по месту жительства молодого человека и изъяли вещественные доказательства. По уголовному делу назначено свыше 30 судебных экспертиз. Для определения психического здоровья фигуранта будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.