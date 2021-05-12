Лондон дал согласие на перевод Караджича в британскую тюрьму

ЛОНДОН, 12 мая. /ТАСС/. Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич будет переведен из Гааги в британскую тюрьму, где продолжит отбывать пожизненный срок. Как говорится в распространенном в среду заявлении МИД Великобритании, правительство королевства дало на это официальное согласие.

"Соединенное Королевство согласилось на то, чтобы Радован Караджич, осужденный за геноцид в Сребренице, был переведен в британскую тюрьму, чтобы отбыть там остающийся срок своего наказания", - говорится в тексте документа.

Глава Форин оффиса Доминик Рааб подчеркнул, что Соединенное Королевство гордится своей ролью в поимке и осуждении военного преступника.

"Радован Караджич является одним из немногих людей, которые когда-либо были признаны виновными в осуществлении геноцида. Он несет ответственность за убийства мужчин, женщин и детей в Сребренице и помогал в осуществлении осады Сараева, в ходе которой гражданское население подвергалось безжалостным атакам", - сказал министр.

В настоящий момент Караджич содержится в тюрьме ООН в Гааге. Ранее Лондон выражал готовность поместить в британскую тюрьму бывшего президента Союзной Республики Югославии Слободана Милошевича, однако тот умер в 2006 году - до того, как ему был вынесен приговор.

Караджич, в течение 13 лет скрывавшийся от международного правосудия, был арестован спецслужбами Сербии в пригороде Белграда в июле 2008 года. Судебный процесс начался в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ) 26 октября 2009 года. В марте 2016 года инстанция приговорила Караджича к 40 годам заключения, признав его виновным в геноциде в Сребренице, а также в военных преступлениях и преступлениях против человечности за 44-месячную осаду Сараева, взятие в заложники миротворцев ООН и проведение этнических чисток с целью изгнания хорватов и боснийцев из ряда районов Боснии.

Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов в 2019 году признал приговор слишком мягким и вынес решение о пожизненном заключении Караджича, отказав ему также в праве просить пересмотреть это решение.