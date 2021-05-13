Суд в Кирове арестовал мужчину, выкинувшего малолетнего ребенка с балкона пятого этажа

КИРОВ, 13 мая. /ТАСС/. Суд в Кирове арестовал мужчину, который выкинул с балкона пятого этажа полуторагодовалого ребенка. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Прокуратура Октябрьского района города Кирова поддержала ходатайство следствия об избрании обвиняемому в убийстве полуторагодовалого ребенка меры пресечения в виде ареста. Обвиняемый взят под стражу", - говорится в сообщении.

Тело ребенка было обнаружено днем 11 мая вблизи многоэтажного дома на Северной Набережной в Кирове. По версии следствия, к смерти малолетнего ребенка причастен 42-летний житель города. Ранее мужчина был неоднократно судим. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он выбросил ребенка в окно, когда мать мальчика отлучилась за покупкой спиртного. Женщина состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних УМВД России по Кирову, медицинской и образовательной организациях, органе соцзащиты.

По факту убийства расследуется уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"). Следственные органы возбудили также уголовное дело о халатности со стороны должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, которые не провели профилактическую работу с семьей.