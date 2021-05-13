Суд в Петербурге отказался выпустить из СИЗО руководителей сгоревшей Невской мануфактуры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Городской суд Санкт-Петербурга в четверг отказал в жалобе защите арестованных гендиректора сгоревшей Невской мануфактуры Максима Макеева и его заместителя Алексея Михневича и оставил их в СИЗО. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд апелляционной инстанции постановления Невского районного суда города Санкт-Петербурга от 14 апреля 2021 года оставил без изменения, жалобы - без удовлетворения. Макеев и Михневич остаются в СИЗО пока по 11 июня", - сказали в пресс-службе.

СК по факту инцидента возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиями безопасности и повлекших смерть человека (ч. 2 ст. 238 УК РФ). По делу были задержаны гендиректор мануфактуры Максим Макеев и его заместитель Алексей Михневич, 14 апреля суд заключил их в СИЗО, однако защита обжаловала данное решение. В СК считают, что задержанные проигнорировали предписания МЧС об устранении нарушений пожарной безопасности в здании.

Сами фигуранты дела, согласно оглашенным на первом суде по избранию меры пресечения материалам, отказались считать себя причастными к преступлению. При этом мировой суд позже оштрафовал АО "Невская мануфактура" за игнорирование предписаний МЧС на 80 тыс. рублей, а в опубликованном постановлении указывается, что на заседании до пожара представители мануфактуры "Михневич А. Д. и Стуков М. Ф. (не является фигурантом уголовного дела), действующие по доверенности, вину фактически признали, пояснив, что нарушения требований пожарной безопасности, указанные в предписании, исполнены частично".