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Суд в Москве отправил под домашний арест подозреваемого в избиении директора "Спартака"

Постановление суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в течение трех дней
© Пресс-служба Перовского суда/ТАСС

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Перовский суд Москвы в четверг отказал следствию в заключении под стражу и отправил под домашний арест Жафяра Боровкова, подозреваемого в нападении на PR-директора футбольного клуба "Спартак" Антона Фетисова. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В удовлетворении ходатайства следователя об избрании Боровкову меры пресечения в виде заключения под стражу отказано. Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 10 июля", - сказала собеседница агентства. Постановление суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в течение трех дней.

Боровков подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью).

В ночь на 10 мая на Новокосинской улице около одного из кафе произошло нападение на PR-директора "Спартака" Антона Фетисова. По предварительной информации, сотрудник футбольного клуба увидел, как избивают его знакомого и вступился за него, в результате чего получил серьезные травмы. По подозрению в причастности к избиению Фетисова был задержан Боровков.

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