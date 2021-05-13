В Роспотребнадзоре назвали причину вспышки инфекции в Кирове

КИРОВ, 13 мая. /ТАСС/. Рост заболеваемости инфекционными гастроэнтеритами в Нововятском районе Кирова связан с употреблением людьми некипяченой водопроводной воды, сообщили в четверг в Управлении Роспотребнадзора по региону.

"К настоящему времени установлена ведущая роль норовирусов в возникновении вспышек острого гастроэнтерита. Так, в связи с употреблением некипяченой воды централизованного водоснабжения отмечен рост заболеваемости инфекционными гастроэнтеритами среди населения Нововятского района г. Кирова", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, во вторник в детское инфекционное отделение Кировской городской больницы № 2 были госпитализированы 22 ребенка из разных районов Кировской области и областной столицы с признаками вирусной кишечной инфекции. Также врачи выезжали на дом к 26 детям и 10 взрослым с аналогичными симптомами. В региональном правительстве уточнили, что вспышка заболевания не связана с деятельностью образовательных организаций.

Позднее в "Водоканале" сообщили, что взяли пробы воды. При этом в компании подчеркивали, что предыдущие пробы воды из различных районов Кирова "полностью соответствуют нормам СанПиН". В то же время было принято решение отключить микрорайон Нововятск в Кирове от холодного водоснабжения для дезинфекции системы. Как сообщили в пресс-службе администрации, в микрорайоне организован подвоз питьевой воды.