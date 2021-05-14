В Адыгее в зоне поиска пропавших туристов обнаружили тело второго человека

МАЙКОП, 14 мая. /ТАСС/. Пешие группы, задействованные в поиске туристов, унесенных 8 мая в горах течением реки Белой в Адыгее, на берегу в поселке Тульский обнаружили тело человека, сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Ранее сообщалось, что в горной части республики - в окрестностях поселка Каменномостский в районе Хаджохской теснины - трое отдыхающих сорвались в реку Белую. В результате поисково-спасательных мероприятий 11 мая было обнаружено тело одного из унесенных течением реки мужчин, оно найдено на расстоянии более чем в 60 км от места происшествия, на окраине хутора Грозный Майкопского района.

"В 10:05 мск пешими группами при обследовании береговой линии поселка Тульского обнаружено тело человека. Проводятся следственные мероприятия", - говорится в сообщении пресс-службы.

Процессуальной проверкой следственного управления СК РФ по Адыгее установлено, что двое жителей Астраханской области отдыхали на берегу реки, после чего один из них решил сделать фото. Для этого он зашел в воду, второй мужчина хотел сфотографировать приятеля на камеру мобильного телефона. Мужчину, находившегося в воде, стало уносить сильным течением реки, его приятель пытался помочь, однако его также понесло течением. Проходивший мимо 36-летний житель Республики Калмыкия бросился на помощь утопающим, но не удержался и упал в воду. Всех мужчин унесло вниз по течению реки.

Помощь спасателям оказывают добровольцы и всадники "Шыу хасэ".