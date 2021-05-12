Спасатели Адыгеи обнаружили тело одного из трех пропавших в горах туристов

МАЙКОП, 12 мая. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тело одного из трех мужчин, унесенных 8 мая течением реки Белой в Адыгее. Об этом сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

Ранее сообщалось, что в горной части республики - в окрестностях поселка Каменномостский в районе Хаджохской теснины - трое отдыхающих сорвались в реку Белую.

"В результате поисково-спасательных мероприятий обнаружено тело одного из унесенных течением реки мужчин, оно найдено на расстоянии более чем в 60 километрах от места происшествия, на окраине хутора Грозный Майкопского района. Двух других мужчин пока обнаружить не удалось. Поисково-спасательные мероприятия продолжаются", - говорится в сообщении.

Процессуальной проверкой установлено, что двое жителей Астраханской области отдыхали на берегу реки Белая, после чего один из них решил сделать фото. Для этого он зашел в воду, второй мужчина хотел сфотографировать приятеля на камеру мобильного телефона. Мужчину, находившегося в воде, стало уносить сильным течением реки, его приятель пытался помочь, однако последнего также понесло течением. Проходивший мимо 36-летний житель Республики Калмыкия бросился на помощь утопающим, но не удержался и упал в воду. Всех троих мужчин унесло вниз по течению реки, добавили в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по республике, по состоянию на вечер вторника было обследовано более 82,5 км прибрежной линии и реки Белой по течению, поисками занимались свыше 65 сотрудников Адыгейского поисково-спасательного отряда ГУ МЧС по региону. Утром в среду началось повторное обследование русла реки Белой и береговой линии в районе Хаджохской теснины и ниже по течению в направлении ГЭС на реке Белой в Майкопе. Помощь спасателям оказывают добровольцы и всадники "Шыу хасэ".