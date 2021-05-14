Организатору встречи оппозиционных муниципальных депутатов в Москве грозит новый штраф

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Правоохранители составили еще один протокол об административном правонарушении в отношении организатора собрания оппозиционных муниципальных депутатов в московском районе Измайлово Татьяны Усмановой, ей грозит штраф в размере до 50 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в Измайловском суде Москвы, куда поступили соответствующие материалы.

"В отношении Усмановой составлен протокол по ч. 1 ст. 20.6 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения"). Его рассмотрение пройдет в 09:30 17 мая", - сказали в суде.

Ранее Усманову привлекли к ответственности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих"). Ей назначили 150 тыс. рублей штрафа.

Встреча муниципальных депутатов "Муниципальная Россия" должна была пройти в гостиничном комплексе "Измайлово" 14 марта. Однако полицейские задержали ее участников. Свои действия они объяснили тем, что пресекают собрание людей, которое проводится нежелательной в РФ организацией.