Суд оставил в силе решение по делу о гибели задержанного в отделе полиции в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 14 мая. /ТАСС/. Калининградский областной суд оставил без удовлетворения апелляцию осужденных и потерпевших по делу о гибели задержанного за административное нарушение от ожогов кипятком в отделе полиции в Калининграде в октябре 2019 года. Об этом сообщила в пятницу прокуратура области.

"Сегодня, 14 мая 2021 года Калининградским областным судом оставлены без удовлетворения апелляционные жалобы осужденных и представителя потерпевшего. Приговор суда вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

В январе текущего года Московский районный суд Калининграда приговорил двух бывших полицейских к двум годам и двум годам шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Они были признаны виновными по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека").

Ранее сообщалось, что потерпевшая сторона попыталась добиться отмены этого приговора и возвращения дела для расследования в органы Следственного комитета, поскольку считала решение суда первой инстанции неверным и настаивала на том, что в этом деле речь не может идти он халатности. Один из осужденных полицейских - Николай Плебух - свою вину в суде не признал, считая, что действовал правомерно.

Вечером 19 октября 2019 года в отдел полиции по Московскому району Калининграда за совершение административного правонарушения был доставлен 36-летний мужчина. Сообщалось, что он, находясь в нетрезвом состоянии, повредил радиатор батареи в камере для задержанных и получил сильные ожоги. На место вызвали бригаду скорой помощи, пострадавшего доставили в больницу с ожогами 95% поверхности тела. Утром 20 октября 2019 года он умер в больнице.

По данным следствия, дежурившие в ту ночь начальник смены дежурной части отдела Николай Плебух и старший оперативный дежурный Александр Иванов, зная об угрозе жизни и здоровью задержанного, около получаса продержали задержанного в помещении с поврежденной трубой отопления и поступающей в него горячей водой. Судом установлено, что осужденные полицейские не приняли мер к освобождению задержанного, находящегося в закрытом помещении камеры с поврежденной трубой радиатора отопления. Он получил обширные ожоги, сопровождавшиеся тяжелым ожоговым шоком, что и явилось непосредственной причиной его смерти, отмечается в сообщении прокуратуры области.