Пожар в дачном поселке под Самарой, где горели 13 домов, локализовали

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание дачных домов в Самарской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"Пожар 13 заброшенных дач в Самарской области локализован в 19:12 мск по всей площади. Химико-радиометрической лабораторией проведены замеры окружающего воздуха на месте пожара, превышения предельно допустимой концентрации [вредных веществ] нет", - сказали в МЧС.

В 15:08 мск в МЧС поступило сообщение о пожаре по адресу: населенный пункт Энергетик, садовое товарищество "Трест-11". Горели 13 дачных строений и сухая трава на общей площади 2 га. Пожару был присвоен третий ранг сложности из пяти возможных. К тушению привлечено 165 человек и 36 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.