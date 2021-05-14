Самарский завод по переработке ТКО, где произошел пожар, работал нелегально

САМАРА, 14 мая. /ТАСС/. Мусороперерабатывающий завод в Самарской области, где произошел крупный пожар, не был включен в территориальную схему обращения с отходам и работал нелегально, сообщили журналистам в правительстве Самарской области со ссылкой на директора регионального оператора по обращению с ТКО "Экостройресурс" Михаила Захарова.

"Пожар - красноречивый пример того, что когда объект не встроен в систему обращения с отходами, он нарушает многие требования законодательства. Его точно нет в территориальной схеме обращения с отходами, да и вагончики на поле в принципе не могут быть заводом по переработке. Что-то собирали и сортировали - возможно. Деятельность осуществлялась нелегально, на участке не предназначенном для обращения с отходами", - цитирует пресс-служба Захарова.

При этом никакие нормы безопасности, судя по кадрам с места ЧП, там не обеспечивались, отметил директор.

Как сообщал ТАСС, информация о возгорании мусора западнее деревни Ташелка в Ставропольском районе Самарской области поступила в МЧС в 13:04. По прибытии к месту вызова пожарные установили, что горит мусор на территории завода по переработке ТКО, площадь пожара отдельными очагами составляет 10 тыс. кв. м. В основном происходит тление мусора.

Пострадавших в результате возгорания нет, огонь не угрожает населенным пунктам. В тушении участвуют 41 человек и 14 единиц техники.