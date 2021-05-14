Пожар на мусороперерабатывающем заводе в Самарской области локализован

САМАРА, 14 мая. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание на площади 10 тыс. кв. м на мусороперерабатывающем заводе в Ставропольском районе западнее села Ташелка в Самарской области, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 19:56 объявлена локализация на той же площади", - говорится в сообщении.

Информация о возгорании мусора в 800 м западнее поселка Ташелка поступила в МЧС в 14:05. По прибытии пожарные установили, что горит мусор на территории завода по переработке мусора, площадь пожара отдельными очагами составляет 10 тыс. кв. метров, в основном тление мусора. Погибших и пострадавших нет. Угроза распространения огня на населенные пункты отсутствует.

Для тушения пожара привлечены 41 человек и 14 единиц техники, в том числе от МЧС России 15 человек и пять единиц техники.