В Самарской области ликвидировано открытое горение на дачах

САМАРА, 14 мая. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на дачах в Самарской области, где сгорели 12 построек, сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону.

"В 20:58 объявлена ликвидация открытого горения. В результате данного пожара погибших и пострадавших нет, площадь, пройденная огнем, составил 10 га. Огнем было уничтожено 12 дачных строений", - сообщили в ведомстве.

Сейчас проходит проливка отдельно тлеющих очагов. Всего для тушения пожара привлекалось 165 человек и 36 единиц техники.

В 15:08 мск в МЧС поступило сообщение о пожаре по адресу: населенный пункт Энергетик, садовое товарищество "Трест-11". Горели 13 дачных строений и сухая трава на общей площади 2 га. Пожару был присвоен третий ранг сложности из пяти возможных.

Возгорание было локализовано в 19:12 мск по всей площади. Химико-радиометрической лабораторией проведены замеры окружающего воздуха на месте пожара, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ не выявлено.