На Ставрополье восстановили водоснабжение, прерванное из-за аварии

ПЯТИГОРСК, 15 мая. /ТАСС/. Специалисты устранили аварию, из-за которой в Андроповском районе на Ставрополье без воды остались более 7,4 тыс. человек, а также районная больница. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по краю.

"В 16:42 мск аварийно-восстановительные работы завершены, идет заполнение системы", - отметили в пресс-службе.

Утром 15 мая поступила информация о том, что в Андроповском муниципальном округе, с. Курсавка, ул. Октябрьская, произошло аварийное отключение водоснабжения по причине перелома трубы. Под отключение попало 3 тыс. 205 частных домовладений, 7 тыс. 470 человек из них 2 тыс. 410 детей, ЦРБ Андропоская.