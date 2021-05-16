В Сочи произошел второй за два дня конфликт со стрельбой

ТАСС, 16 мая. Второй за два дня конфликт со стрельбой произошел в Адлерском районе Сочи. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье пресс-службе УВД города.

Инцидент произошел накануне вечером. "На улице Гоголя в Адлерском районе Сочи произошел конфликт между двумя компаниями молодых людей из-за парковочного места. Словесная перепалка переросла в потасовку, в ходе которой один из мужчин произвел выстрелы из травматического оружия", - говорится в сообщении. Молодые люди задержаны.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" УК РФ.

14 мая в Адлерском районе произошла перестрелка, в результате инцидента один человек обращался за медицинской помощью.