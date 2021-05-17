Открытое горение в храме при первой горбольнице Севастополя ликвидировано

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 мая. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в храме, расположенном на территории городской больницы № 1 им. Н. И. Пирогова в Севастополе, сообщается на сайте городского ГУ МЧС.

"В 09:30 произведена локализация пожара на площади 30 кв. м. В 09:34 удалось ликвидировать открытое горение", - говорится в сообщении.

Сообщение о возгорании в храме поступило в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях регионального главка МЧС в 09:19. Из церкви эвакуирован 21 человек, также людей эвакуируют из соседних зданий.

Ранее сообщалось, что погибших и пострадавших нет. На место направлены семь отделений пожарных частей, служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ, а также опергруппа.