Полиция установила личность мужчины, зарезавшего трех человек в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Полицейские установили личность мужчины, который напал с ножом на людей в Екатеринбурге. Мужчина ранее судим не был, официально не трудоустроен, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Что известно о нападении на прохожих в Екатеринбурге

"Личность задержанного полиция уже установила. Это житель Туринского района Свердловской области, гражданин Кукушкин, 1987 г. р, ранее не судимый и официально не трудоустроенный", - сказал Горелых.

Он добавил, что, по оперативным сведениям, в компании, участниками которой были и погибшие, и задержанный, мог произойти конфликт, который перешел в поножовщину. Полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на выяснение более подробных и точных обстоятельств произошедшего ЧП, в том числе и его мотивы.