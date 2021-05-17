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Полиция установила личность мужчины, зарезавшего трех человек в Екатеринбурге

Подозреваемым является житель Туринского района Свердловской области. Ранее он не был судим
© Александр Щербак/ТАСС, архив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Полицейские установили личность мужчины, который напал с ножом на людей в Екатеринбурге. Мужчина ранее судим не был, официально не трудоустроен, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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"Личность задержанного полиция уже установила. Это житель Туринского района Свердловской области, гражданин Кукушкин, 1987 г. р, ранее не судимый и официально не трудоустроенный", - сказал Горелых.

Он добавил, что, по оперативным сведениям, в компании, участниками которой были и погибшие, и задержанный, мог произойти конфликт, который перешел в поножовщину. Полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на выяснение более подробных и точных обстоятельств произошедшего ЧП, в том числе и его мотивы.

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