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Утечка нефти на границе Коми и НАО

Режим ЧС ввели в трех муниципалитетах Коми в связи с разливом нефтепродуктов

До этого режим ЧС действовал только в Усинске

СЫКТЫВКАР, 17 мая. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен с 17 мая в городе Усинске, Ижемском и Усть-Цилемском районах Республики Коми в связи с разливом нефтесодержащей жидкости. Соответствующий указ подписал в понедельник глава региона Владимир Уйба.

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Ранее режим ЧС действовал с 11 мая только в границах Усинска. "В связи с аварией на внутрипромысловом нефтепроводе ООО "Лукойл-Коми" и попаданием нефтесодержащей жидкости в водные объекты  постановляю: ввести с 17 мая 2021 года и до особого распоряжения для органов управления и сил Усинского, Ижемского и Усть-Цилемского муниципальных звеньев режим функционирования "Чрезвычайная ситуация" межмуниципального характера и установить региональный уровень реагирования", - говорится в тексте документа, размещенного на официальном региональном интернет-портале правовой информации.

Органам управления муниципалитетов поручено ввести круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц, организовать непрерывный контроль, сбор и обработку сведений о складывающейся обстановке по факту попадания нефтесодержащейся жидкости в водные объекты. "Лукойл-Коми" рекомендовано продолжить ликвидацию последствий разлива с попаданием нефтесодержащей жидкости в реки Колва, Уса и Печора.

Теги
Уйба, Владимир ВикторовичРоссияКомиНенецкий автономный округУтечка нефти на границе Коми и НАО
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