В Нижнем Новгороде нашли пропавшего мальчика

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая. /ТАСС/. Пропавший в понедельник в Нижнем Новгороде шестилетний мальчик найден живым, сообщается во вторник в группе поисково-спасательного центра "Рысь" в социальной сети "ВКонтакте".

"Найден, жив. Всем спасибо за помощь и распространение информации", - сказано в сообщении. Также информация о том, что мальчик найден живым, размещена в группе поискового отряда "Лиза Алерт".

Ранее в понедельник следователи в Нижнем Новгороде возбудили дело после пропажи мальчика, который утром 17 мая вышел из квартиры и не вернулся. Родственники пропавшего обратились за помощью к правоохранительным органам. К поискам подключались в том числе опытные следователи-криминалисты, МВД, МЧС по региону, волонтеры поисковых отрядов "Лиза Алерт", "Рысь".