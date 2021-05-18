Спасатели локализовали пожар в административном здании в Самаре

САМАРА, 18 мая. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание на площади 500 кв. м в двухэтажном административном здании в Ленинском районе Самары. Об этом журналистам сообщили в главке МЧС по региону.

"В 02:51 [мск] объявлена локализация пожара на площади 500 кв. м", - говорится в сообщении. Погибших и пострадавших нет.

Сообщение о пожаре в двухэтажном административном здании поступило в 00:51 мск. Горела кровля здания на площади 200 кв. м, позднее огонь распространился на площади 500 кв. м. В тушении пожара участвуют 94 человека и 37 единиц техники.