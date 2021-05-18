В Хабаровском крае спасатели нашли троих рыбаков, пропавших на реке

ХАБАРОВСК, 18 мая. /ТАСС/. Спасатели нашли троих рыбаков, пропавших на реке Кабули в Хабаровском крае. Об этом сообщается во вторник на сайте Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Накануне группа спасателей направилась на поиски пропавших мужчин, которые отправились из Хабаровска в поселок Сукпай на рыбалку на реку Кабули. К поискам изначально подключалась полиция, но рыбаков не нашли.

"Оказалось, что рыбаки планировали в воскресенье выдвигаться в Хабаровск, домой, но утром обнаружили, что мост размыло и вернуться на другой берег они не могут. Сотовая связь отсутствовала. Пройдя более 50 км, рыбаки все же нашли место, где можно было переплыть реку. Переплыли, появилась сотовая связь. Оставаясь на связи со спасателями, направились в сторону п. Сукпай, лодку оставили на берегу. Автомобиль рыбаков остался на противоположном берегу", - говорится в сообщении.

Медицинская помощь никому из мужчин не потребовалась.