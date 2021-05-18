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В Хабаровском крае возбудили дело после гибели рабочих при взрыве газового баллона

По данным следствия, ЧП произошло в строительном вагончике

ХАБАРОВСК, 18 мая. /ТАСС/. Следователи в Хабаровском крае возбудили уголовное дело после гибели двух рабочих при взрыве газового баллона. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ ("Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц")", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел накануне в 30 км от поселка Софийск Верхнебуреинского района. По данным прокуратуры края, газовый баллон взорвался в кунге (будке) автомобиля ГАЗ-66, в котором находились работники золотодобывающей артели "Ниман". По информации следствия, взрыв баллона произошел в строительном вагончике. Двое работников погибли, еще двое получили травмы. Их доставили в медицинское учреждение.

В поселение, расположенное в труднодоступном месте, выехала следственно-оперативная группа.

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