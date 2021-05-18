СК опроверг, что напавший с ножом на людей на Урале задерживался за подобное преступление

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Свердловской области опровергло информацию местных СМИ о том, что Александр Кукушкин, напавший с ножом 17 мая на трех человек, был ранее задержан и отпущен за подобное преступление. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления.

"С целью недопущения распространения недостоверной информации сообщаем, что следственным отделом по городу Ревде СК РФ по Свердловской области в отношении гражданина, подозреваемого в убийстве трех человек в Екатеринбурге, ранее уголовных дел не расследовалось и процессуальных проверок не проводилось. В этой связи распространенные в ряде СМИ сведения о том, что следователи СК РФ по городу Ревде в начале марта текущего года якобы не усмотрели в действиях гражданина состава преступления, полностью не соответствует действительности", - сообщили в пресс-службе.

Местные СМИ со ссылкой на источник сообщили, что Кукушкин 5 марта был задержан в Ревде за то, что он бегал с топором за человеком, угрожал убийством и придушил куском трубы. После этого полиция передала дело в СК, но там не увидели в действиях мужчины состава преступления, тот был отпущен.