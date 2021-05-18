Полиция возбудила дело после осквернения вандалами памятника воинам Красной Армии в Калуге

ТАСС, 18 мая. Полиция возбудила уголовное дело о вандализме после осквернения памятника воинам Красной Армии в Калуге. Ведется розыск преступников, сообщает во вторник пресс-служба УМВД по Калужской области.

"По данному факту по результатам проведенной проверки подразделением дознания УМВД России по городу Калуге возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 214 УК РФ ("Вандализм"). Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к противоправной деятельности", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что неустановленные лица закрасили на памятнике красные звезды и фамилию Сталина и нарисовали на постаменте запрещенный нацистский символ.

Памятник воинам Красной Армии в ознаменование 25-летия освобождения Калуги от немецко-фашистских захватчиков был установлен в сквере на Московской площади в 1967 году. На высоком пьедестале стоит танк Т-34 с 85-миллиметровой пушкой. Машина принимала участие в съемках таких советских фильмов, как "Майор "Вихрь", "Крепкий орешек" и "Бабье царство".