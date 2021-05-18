После стрельбы в воздух у школы в Воронеже задержан подозреваемый

ВОРОНЕЖ, 18 мая. /ТАСС/. Следователи задержали в Воронеже 33-летнего мужчину, который утром у школы №85 во время урока по физкультуре выстрелил в воздух из похожего на пистолет предмета. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщила журналистам во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по Воронежской области.

"В Воронеже следователями СК задержан 33-летний местный житель по подозрению в совершении хулиганских действий. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия")", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ведомства, следователем назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, изъяты записи с камер наблюдения.