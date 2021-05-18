В Воронеже проверяют информацию о мужчине с пистолетом, якобы стрелявшем у школы

ВОРОНЕЖ, 18 мая. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Воронежа проводят проверку по информации от учащихся школы № 85, которые во время урока физкультуры на улице якобы видели мужчину с похожим на пистолет предметом. Дети слышали звук, похожий на выстрел, сообщил журналистам руководитель пресс-службы мэрии Воронежа Никита Чеботарев.

"В настоящее время в школе работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливая обстоятельства", - сказал он.

По его данным, информация об инциденте поступила от администрации воронежской школы № 85. "Сегодня с утра во время проведения урока физкультуры дети играли в подвижные игры, якобы увидели за забором мужчину, который показал предмет, похожий на пистолет, и сказал, что тот настоящий, со слов детей. В дальнейшем он отошел и раздался хлопок, похожий на выстрел. Мужчина прошел мимо территории школы, не пытаясь проникнуть за ограждение и более не демонстрируя предмет. В результате администрацией школы немедленно принято решение о вызове группы быстрого реагирования", - сообщил Чеботарев.

Он уточнил, что на место прибыли сотрудники Росгвардии, они вели поиск мужчины, однако обнаружить его не удалось. Как добавила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК по региону Ольга Бовт, в настоящее время возле школы на месте происшествия работают следователи СК и криминалисты, которые выясняют все обстоятельства случившегося.