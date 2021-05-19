Росприроднадзор начал внеплановую проверку "Лукойл-Коми" в связи с разливом в Коми и НАО

БАЙКАЛЬСК /Иркутская область/, 19 мая. /ТАСС/. Росприроднадзор в среду начал внеплановую проверку объектов ООО "Лукойл-Коми" в связи с разливом нефтесодержащей жидкости в Коми и Ненецком автономном округе после аварии на нефтесборном коллекторе Ошского месторождения. Об этом сообщила ТАСС глава Росприроднадзора Светлана Радионова во время поездки в Байкальск, отметив, что угрозы местным жителям, водозабору от ЧП нет.

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"Начата внеплановая проверка "Лукойл-Коми". Сегодня туда вылетела замруководителя службы [Светлана Жулина], она оценит все на месте, и мы будем иметь подробную картину", - сказала руководитель службы. На месте работает Центр лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ), территориальное управление Росприроднадзора.

Коми - это Арктическая зона, хрупкая природа, все арктические территории восстанавливаются медленно и сложно, отметила Радионова. По прогнозу Росприроднадзора, на очистку уйдет несколько недель, в том числе на вывоз загрязненного грунта и выбор методики, как его утилизировать.

Причиной нефтеразлива стала разгерметизация трубопровода Ошского месторождения, которое эксплуатирует "Лукойл-Коми", на расстоянии порядка 300 м от береговой линии реки Колвы в Ненецком автономном округе. СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 246 УК ("Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ").