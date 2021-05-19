В Вологодской области произошел пожар на бывшем льнокомбинате

ВОЛОГДА, 19 мая. /ТАСС/. Пожар на кровле основного здания бывшего льнокомбината в поселке Красавино произошел днем в среду на площади 900 кв. м, в результате возгорания никто не пострадал. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Вологодской области.

Это же здание горело 6 апреля на площади около 2 тыс. кв. м, тогда тоже никто не пострадал.

"В 12:26 мск поступило сообщение о пожаре на бывшем льнокомбинате в Красавино. В настоящее время идет ликвидация горения кровли на площади 900 кв. м. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС, вновь горит кровля того же основного здания, которая горела и месяц назад. По данным ведомства, о причинах говорить преждевременно. Предварительно, на момент возгорания в здании никого не было, оно не эксплуатировалось, свободного доступа туда нет, здание находилось под охраной.

К ликвидации возгорания привлечены 30 человек личного состава и 13 единиц техники.