Белорусская ассоциация журналистов сообщила, что 11 сотрудников tut.by задержаны с 18 мая

МИНСК, 19 мая. /ТАСС/. Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) сообщила в среду, что одиннадцать сотрудников портала tut.by остаются задержанными с 18 мая, в каком правовом статусе они находятся - неизвестно.

"Коллектив tut.by до сих пор продолжает выяснять информацию о нахождении и статусе своих коллег. О задержании некоторых из них стало известно 18 мая, после того как в главном и региональных офисах, а также дома у сотрудников прошли обыски. О судьбе некоторых работников стало известно только сегодня", - сообщается в Telegram-канале БАЖ со ссылкой на редакцию портала.

В списке всего одиннадцать человек, среди задержанных генеральный директор компании Людмила Чекина, главный редактор Марина Золотова, ее заместитель Ольга Лойко, главный бухгалтер Анжела Асад, заместитель генерального директора по техническим вопросам Александр Дайнеко, журналистка Елена Толкачева, а также сотрудники отдела маркетинга. Известно, что силовики доставили некоторых задержанных в центр изоляции правонарушителей (ЦИП), находящийся в переулке Окрестина в Минске. Также, по данным БАЖ, задержаны директора хостинг-провайдера Hoster.by Сергей Повалишев и компании СЕО Rocket Data Дарья Данилова, которые сотрудничали с порталом tut.by.

18 мая Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц ООО "Тут бай медиа" по признакам преступления, связанного с уклонением от уплаты налогов и сборов. На основании уведомления Генеральной прокуратуры министерство информации республики приняло решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу tut.by и его копиям, в связи с "многочисленными фактами нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций". В центральном офисе компании, а также в ее региональных представительствах прошли обыски.

В конце прошлого года Экономический суд Минска лишил портал tut.by статуса средства массовой информации, удовлетворив соответствующее ходатайство Министерства информации Белоруссии. Тогда в редакции tut.by заявили, что портал продолжит работать как интернет-ресурс. При этом журналисты портала потеряли право обращаться в госорганы за получением официальной информации и не могут освещать массовые мероприятия.