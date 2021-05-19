Силовики опечатали квартиру главного редактора белорусской газеты "Наша Нива"

МИНСК, 19 мая. /ТАСС/. Белорусские правоохранители пришли домой к главному редактору газеты "Наша Нива" Егору Мартиновичу, квартиру опечатали. Об этом в среду сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

"Квартира главного редактора "Наша Нива" Егора Мартиновича опечатана, возле нее стоят мужчины характерной внешности. Возле дома дежурят микроавтобусы", - сказано в сообщении.

Ранее Мартинович написал в Facebook, что около его квартиры собрались силовики, которые, возможно, готовятся к штурму, о чем сообщили соседи, так как в квартире никого нет. Его жена Адарья Гуштын - журналист интернет-ресурса tut.by - была задержана во вторник. "Пока неизвестно, чем вызван интерес правоохранительных органов к квартире семьи", - отмечает БАЖ.

Мартиновича ранее задерживали в рамках уголовного дела по статье за клевету в связи с публикацией, порочащей честь и достоинство замминистра внутренних дел.

18 мая Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц ООО "Тут бай медиа" по признакам преступления, связанного с уклонением от уплаты налогов и сборов. На основании уведомления Генпрокуратуры министерство информации республики приняло решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу tut.by и его копиям в связи с "многочисленными фактами нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций". В центральном офисе компании, а также в ее региональных представительствах прошли обыски. В тот же день незарегистрированный Минюстом Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил о задержании более десятка сотрудников компании.