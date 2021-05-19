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Кризис в Белоруссии

Белорусские силовики провели обыск в квартире главреда газеты "Наша нива"

В Белорусской ассоциации журналистов сообщили, что Егор Мартинович не может ничего комментировать, так как дал подписку о неразглашении

МИНСК, 19 мая. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии провели обыск в квартире главного редактора газеты "Наша нива" Егора Мартиновича, у него изъята техника, сам журналист не задержан. Об этом в среду сообщила Белорусская ассоциация журналистов.

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"Главный редактор белорусской газеты "Наша нива" Егор Мартинович не задержан, обыск в его квартире закончен. Он не может ничего комментировать, так как дал подписку о неразглашении", - говорится в сообщении. На видео, которое размещено в Telegram-канале ассоциации Мартинович лишь сообщил, что уголовное дело, в рамках которого проходил обыск, не связано с его работой в газете. Известно, что в квартире он проживает с женой Адарьей Гуштын, которая работает журналистом информационного портала tut.by.

В пресс-службе Комитета государственного контроля Белоруссии и в Следственном комитете ситуацию с главредом "Нашей нивы" пока не комментируют.

Мартиновича ранее задерживали в рамках уголовного дела по статье о клевете в связи с публикацией, порочащей честь и достоинство замминистра внутренних дел.

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