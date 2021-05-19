Пожар в здании бывшего льнокомбината в Вологодской области потушили

ВОЛОГДА, 19 мая. /ТАСС/. Пожар в неоднократно горевшем здании бывшего льнокомбината в поселке Красавино Вологодской области полностью ликвидировали на площади 900 кв. м, сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС РФ по региону.

"Сегодня в 12:26 мск поступило сообщение о пожаре в неоднократно горевшем неэксплуатируемом здании льнокомбината в Красавино Великоустюгского района. На момент прибытия пожарных наблюдалось горение кровли открытым пламенем, как выяснилось позднее, площадь пожара составила 900 кв. м. Крупный пожар полностью ликвидирован", - сообщили в ГУ МЧС.

Группировка для ликвидации пожара была увеличена до 40 человек, задействовано 18 единиц техники. Это же здание горело 6 апреля на площади около 2 тыс. кв. м, тогда никто не пострадал.

Как уточнили ТАСС в МЧС, предварительная причина нынешнего пожара - неосторожное обращение с огнем. Предварительно, в неэксплуатируемом здании демонтировали конструкции.