Слушания по делу MH17 приостановили до 26 мая

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 21 мая. /ТАСС/. Слушания по делу о крушении Boeing на Украине приостановлены до 26 мая. Об этом объявил в пятницу председательствующий судья Фредерик Стейнхейс.

"В этот день мы возобновим рассмотрение только дела Олега Пулатова", - обратил внимание он. Это связано с тем, что 26 мая судьи намерены посетить военно-воздушную базу ВВС Нидерландов Гилзе-Рейн, где находится реконструкция самолета и собранные на месте крушения обломки. Их осмотр проводится по требованию прокуратуры и адвокатов Пулатова.

"Слушания по делу трех других обвиняемых возобновятся 7 июня", - сказал Стейнхейс. На этот день запланировано начало рассмотрения дела по существу.