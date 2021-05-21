В Петербурге осудили 10 человек за нападения на иностранцев по национальным мотивам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Невский районный суд в Санкт-Петербурге приговорил 10 участников преступной группы, в том числе четырех подростков, за нападения на иностранцев по национальным мотивам, грабежи, побои и хулиганство. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города, им назначены наказания сроками от одного года лишения свободы условно до двух с половиной лет в колонии.

Приговор вынесен в отношении совершеннолетних Дмитрия Новикова, Владимира Антонова, Тимофея Ефимова, Артемия Алексеева, Ивана Сударикова и Ивана Акимова, а также четырех подростков: Филиппа Петрова, Михаила Медведева, Константина Жилина и Дмитрия Царенкова.

"Суд назначил Акимову наказание в виде 2,5 года в колонии общего режима, Сударикову - два года и четыре месяца в колонии общего режима, Петрову - два года и четыре месяца в воспитательной колонии, Алексееву, Ефимову, Антонову, Новикову - по 1,5 года условно, Царенкову - один год условно, Жилину и Медведеву - по одному году и трем месяцам условно", - говорится в сообщении.

В ноябре 2019 года в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу сообщали о задержании группы молодых людей после нападения на иностранца у железнодорожной станции Пост Ковалево в Красногвардейском районе города. Следователи считали, что задержанные по экстремистским мотивам избили уроженца Узбекистана, распылили в лицо газ и нанесли ему несколько ударов ножом.

Как установили следователи, в 2019 году фигуранты дела собрались в группу для совершения преступлений в отношении выходцев из стран Средней Азии. По данным управления, СК удалось установить причастность фигурантов дела к девяти случаям хулиганства, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей и побоев. В ходе расследования дела у членов группы также изъяли экстремистскую атрибутику и литературу.