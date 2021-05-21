Задержанного экс-главу Фонда капремонта Петербурга отпустили из изолятора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Бывшего главу Фонда капитального ремонта Санкт-Петербурга Дениса Шабурова, которого задержали 19 мая по подозрению в получении взятки, отпустили из изолятора временного содержания без избрания ему меры пресечения в суде, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Шабуров отпущен, мера пресечения в суде не избиралась", - сказал собеседник агентства.

В среду источник сообщил о задержании Шабурова в Петербурге по подозрению в получении взятки. Сумму взятки собеседник агентства не уточнил. Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

По данным сайта фонда, Шабуров занимал пост гендиректора учреждения с 2015 по 2020 год.

Некоммерческая организация Фонд капремонта - региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах - учреждена Комитетом по управлению городским имуществом Петербурга.