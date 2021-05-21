При столкновении судов на Сахалине вытекло чуть менее тонны мазута

ТАСС, 21 мая. Менее тонны мазута вытекло из судна "Хэйгшенг Хармони" (КНР) при столкновении с плашкоутом на Сахалине, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"При заходе в грузовой терминал морского порт-пункта Бошняково произошло столкновение плашкоута с судном "Хэйгшенг Хармони" из КНР, один из топливных танков судна получил пробоину. В море вытек мазут массой около 0,8 тонны", - сказал собеседник агентства.

На месте разлива выставлено 200 м боновых заграждений. Вытекший мазут на площади 100 кв. м обработан сорбентом, более пятно не распространялось. На случай ухудшения обстановки на место будут доставлены дополнительные боны. Также перекрыта течь с судна, которое находится на плаву, сбор мазута продолжается. Пострадавших нет.