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При столкновении судов на Сахалине вытекло чуть менее тонны мазута

Вытекшее топливо было обработано сорбентом на площади 100 кв. м, также на месте ЧП выставлено 200 м боновых заграждений

ТАСС, 21 мая. Менее тонны мазута вытекло из судна "Хэйгшенг Хармони" (КНР) при столкновении с плашкоутом на Сахалине, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"При заходе в грузовой терминал морского порт-пункта Бошняково произошло столкновение плашкоута с судном "Хэйгшенг Хармони" из КНР, один из топливных танков судна получил пробоину. В море вытек мазут массой около 0,8 тонны", - сказал собеседник агентства.

На месте разлива выставлено 200 м боновых заграждений. Вытекший мазут на площади 100 кв. м обработан сорбентом, более пятно не распространялось. На случай ухудшения обстановки на место будут доставлены дополнительные боны. Также перекрыта течь с судна, которое находится на плаву, сбор мазута продолжается. Пострадавших нет.

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