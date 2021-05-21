В Калмыкии арестовали мужчину, подозреваемого в незаконном удержании и избиении работника

ЭЛИСТА, 21 мая. /ТАСС/. Суд в Калмыкии в пятницу арестовал мужчину, незаконно удерживавшего и избившего при попытке бегства своего работника - жителя Ставрополя, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

Ранее сообщалось, что следственным управлением СК РФ по Республике Калмыкия по результатам процессуальной проверки по факту причинения тяжкого вреда здоровью жителю Ставрополя возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 127 ("Незаконное лишение свободы с применением насилия"), ч. 1 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Подозреваемый был в четверг задержан.

"Сегодня Яшкульский районный суд Калмыкии удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения 30-летнему местному жителю и избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается, добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее в соцсетях Калмыкии и Астраханской области появилась информация о том, что житель Ставрополя, который по приглашению приехал работать на калмыцкую ферму пастухом в поселок Молодежный Яшкульского района, фактически попавлв рабство. Хозяин фермы отобрал у него паспорт и телефон, не платил и постоянно избивал.