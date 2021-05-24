Прокуратура проведет проверку после столкновения самолета из Екатеринбурга с птицей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку после столкновения самолета, следовавшего из Екатеринбурга в Санкт-Петербург и вернувшегося в аэропорт вылета - Кольцово - из-за столкновения с птицей. Об этом сообщается в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

Как сообщал ТАСС, самолет рейсом Екатеринбург - Санкт-Петербург в воскресенье вечером вернулся в аэропорт вылета - Кольцово - из-за столкновения с птицей. Как уточнял директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Кольцово Андрей Клименских, попадание птицы в самолет произошло через несколько минут после вылета.

"В аэропорту Кольцово произошло столкновение воздушного судна с птицей. C левой стороны лобового стекла кабины пилота. Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", - сказано в сообщении.

По данным прокуратуры, самолет авиакомпании "Победа" вылетел в Санкт-Петербург 24 мая в 00:28 (23 мая 22:08 мск).

Международный аэропорт Кольцово - один из крупнейших региональных воздушных портов России по объемам пассажирских перевозок.