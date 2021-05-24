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ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом

Четверо пострадавших в ЧП под Таганрогом рабочих остаются в реанимации

По словам источника, одна из пациенток все еще находится в тяжелом состоянии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая. /ТАСС/. Четверо рабочих водоканала, пострадавших в результате ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом в Ростовской области, продолжают оставаться в реанимации. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

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Что известно о ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом

"Четверо пострадавших остаются в реанимации больницы скорой медицинской помощи", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что одна из пациенток по-прежнему находится в тяжелом состоянии, врачи продолжают бороться за ее жизнь.

В пятницу, 21 мая, в поселке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области произошла авария на очистных сооружениях (относятся к управлению "Водоканала" Таганрога). По предварительным данным, произошел выброс метана, в результате чего 10 рабочих погибли, еще восемь были госпитализированы. Позже один человек умер в медицинском учреждении. Троих отправили домой после обследования.

Следственное управление СК по региону возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Прокуратура области взяла на контроль ход расследования. Роструд также приступил к расследованию несчастного случая. Ведомство инициирует проверку ростовского МУП "Управление "Водоканал" на предмет соблюдения трудового законодательства и требований охраны труда.

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РоссияЧП на очистных сооружениях под Таганрогом
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