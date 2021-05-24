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Открытое горение на птицефабрике в Щелкове ликвидировали

По предварительной информации, пострадавших нет
© МЧС России/ТАСС

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на территории птицефабрики в Щелкове, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В 16:35 объявлена ликвидация открытого горения", - сказали в пресс-службе.

В 13:34 в МЧС поступило сообщение о пожаре на территории птицефабрики в деревне Осеево в Подмосковье. Первоначально горел один цех на площади 50 кв, м, у второго цеха горела стена на 10 кв. м и палеты на открытом воздухе на площади 600 кв. м. Позднее общая площадь возгорания выросла до 4 тыс. кв. м. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. По предварительным данным, пострадавших нет.

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