Три аэропорта в Подмосковье проверяют после сообщения о минировании

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Аэропорты Домодедово, Жуковский и Шереметьево проверяют после анонимного сообщения о заложенных в них взрывных устройствах. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Пришло сообщение о минировании аэропортов Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Специалисты уже работают на местах", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе аэропорта Домодедово сообщили ТАСС, что при поступлении анонимных угроз предусмотрены стандартные процедуры безопасности. "Этот случай не исключение. После получения информации службы аэропорта совместно с силовыми структурами ввели необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о проверке всех станций метро и вокзалов в Москве из-за сообщения о минировании.

Волна минирований началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, а также на бортах самолетов. Ни одна из угроз не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке нескольких иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о минировании.