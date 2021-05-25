Пожар в двухэтажном складском здании в Ростове-на-Дону полностью потушили

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мая. /ТАСС/. Пожарные завершили тушение возгорания в двухэтажном складском здании "Аквамаркета" в Ростове-на-Дону на площади 1 тыс. кв. м. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ростовской области.

"В 13:05 мск зафиксирована полная ликвидация", - сообщил представитель ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании на улице Вавилова в Ростове-на-Дону поступило во вторник в 05:47 мск. Прибывшие на место пожарные зафиксировали горение в двухэтажном складском здании "Аквамаркет" на площади 1 тыс. кв. м. В результате разрушения конструкций произошел обвал кровли.

Пожару присвоили повышенный (четвертый из пяти возможных) ранг сложности. В борьбе с огнем принимал участие 101 человек, было задействовано 37 единиц техники. Сотрудники полиции обеспечили беспрепятственный проезд спецтехники. Информация о пострадавших не поступала.