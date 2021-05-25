Приставы опечатали коллектор, из которого произошла утечка нефти в НАО

АРХАНГЕЛЬСК, 25 мая. /ТАСС/. Судебные приставы приостановили работу нефтесборного коллектора на Ошском месторождении в Ненецком автономном округе (НАО), из которого произошла утечка, говорится во вторник в сообщении пресс-службы управления ФССП России по Архангельской области и НАО.

"Судебные приставы приостановили деятельность нефтесборного коллектора на Ошском месторождении, авария на котором привела к масштабному разливу нефтесодержащей жидкости. <...> Старший судебный пристав отдела судебных приставов по г. Нарьян-Мару и Заполярному району на вертолете вылетел на Ошское месторождение и опечатал запорную задвижку трубопровода, тем самым приостановив его эксплуатацию", - говорится в сообщении.

Ранее Нарьян-Марский городской суд 24 мая вынес решение о приостановке деятельности коллектора на 60 дней. В ходе проведения проверки сотрудниками территориального отдела Печорского управления Ростехнадзора были выявлены нарушения обязательных требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов. Нефтесборный коллектор не удовлетворял требованиям прочности, коррозийной стойкости и надежности - не была обеспечена закрытая система сбора, а также полная герметичность и сохранность продукции.

Разлив нефтесодержащей жидкости был обнаружен 11 мая, причиной его стала разгерметизация трубопровода Ошского месторождения в Ненецком автономном округе (НАО), которое эксплуатирует "Лукойл-Коми". Разлив произошел на расстоянии порядка 300 м от береговой линии реки Колвы. Площадь загрязненных земель - около 1,3 га, на грунт попало около 100 тонн, из них девять тонн - в Колву. СК РФ возбудил уголовное дело о "Нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ" (ст. 246 УК). В настоящее время очистку берегов Колвы ведут более 200 человек.