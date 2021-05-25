Владимирского вице-губернатора подозревают в ограничении конкуренции при торгах

ВЛАДИМИР, 25 мая. /ТАСС/. Вице-губернатор Владимирской области Роман Годунин подозревается в подстрекательстве и пособничестве в ограничении конкуренции при участии в торгах на право строительства Рпенского проезда во Владимире стоимостью около 2 млрд рублей. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе УФСБ по Владимирской области.

"В отношении Годунина Р. С. и иных неустановленных должностных лиц возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4, 5 ст. 33, п. "в" ч. 2 ст. 178 УК РФ ("Подстрекательство и пособничество в ограничении конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством, повлекшее извлечение дохода в особо крупном размере"). По указанию прокуратуры Владимирской области уголовное дело в отношении Годунина Р. С. передано в производство следователя СУ СК России по Владимирской области", - говорится в сообщении.

По данным регионального следственного управления СК РФ, в октябре 2020 года управление архитектуры и строительства администрации города Владимира через уполномоченный орган - департамент имущественных и земельных отношений Владимирской области - разместило конкурсную документацию на выполнение строительно-монтажных работ на автомобильной дороге "Рпенский проезд" во Владимире с начальной ценой контракта более 2 млрд рублей.

"По версии следствия, Годунин путем угроз и уговоров склонил руководство ГУП "ДСУ-3" и фирмы-конкурента к заключению ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), согласно которому <…> вдвоем участвуют в электронном аукционе, при этом не снижают начальную (максимальную) цену контракта, что способствует признанию аукциона несостоявшимся и, как следствие, победителем торгов признается фирма, подавшая заявку первая. Взамен второй участник торгов получит по договору субподряда половину объема работ, предусмотренных техническим заданием к контракту", - пояснили в управлении.

По результатам рассмотрения заявок победителем электронного аукциона признано "ДСУ-3", которое подало заявку на участие ранее конкурента.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении 36-летнего генерального директора компании, победившей в торгах, Романа Головина. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 178 УК РФ.