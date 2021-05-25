СК предъявил обвинения по делу о ДТП с детской командой на Ставрополье

ТАСС, 25 мая. Следователи предъявили обвинения водителям микроавтобуса, легкового автомобиля и директору спортивной школы, воспитанницы которой попали в смертельное ДТП на Ставрополье 30 апреля. Фигурантов обвиняют в нарушении ПДД, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и халатности, сообщили во вторник в Следственном комитете России.

Что известно о столкновении автобуса с детьми и "Камаза" в Ставропольском крае

В результате столкновения погибли пятеро детей, 12 человек пострадали.

"Водители автомобилей Ларионов и Нахметов, а также директор спортивной школы Астафьева задержаны. На основании совокупности собранных доказательств Ларионову предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц"), Нахметову - по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц"), Астафьевой - по ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая смерть двух и более лиц")", - говорится в сообщении на официальном сайте СК РФ.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, водитель автомобиля ВАЗ выехал на встречку и спровоцировал аварию. "Установлено, что 30 апреля примерно в 16:40 в районе 534-го км вышеуказанной автодороги водитель автомашины ВАЗ-2109 Ларионов выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем ДАФ, в результате чего последний выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с микроавтобусом "Мерседес" под управлением Нахметова, перевозившего в Черкесск на спортивные соревнования баскетбольную команду девочек Спортивной школы олимпийского резерва №2 Волгограда", - сказала Петренко.

Поездка была организована Астафьевой с грубым нарушением правил, без уведомления ДПС, на микроавтобусе, не соответствующем требованиям организованной перевозки группы детей. При этом Нахметов осуществлял перевозку детей в автомобиле, не оборудованном ремнями безопасности для пассажиров.

По делу допрошены пострадавшие спортсмены и их родители, назначены необходимые экспертизы. Одновременно следствием проверяются обстоятельства выезда спортсменов на соревнования, достаточность финансирования спортшколы, расходование денежных средств, в том числе на организацию безопасной перевозки детей.