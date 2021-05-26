Житель Томской области и двое его сыновей подозреваются в избиении сотрудника ГИБДД

ТОМСК, 26 мая. /ТАСС/. Житель города Стрежевого на севере Томской области и двое его сыновей, по версии следствия, избили сотрудника ГИБДД за то, что он составлял протокол на водителя без прав. Возбуждено уголовное дело, мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления СК РФ.

"По предварительным данным, 23 мая 2021 года в ночное время при патрулировании нарядом ДПС ГИБДД МО МВД России "Стрежевской" города Стрежевого был замечен автомобиль с выключенными фарами. Выяснив, что у водителя автомобиля отсутствует водительское удостоверение, сотрудники полиции приступили к оформлению протокола об административном правонарушении. Во время составления протокола водитель - мужчина 1970 г. р. - и двое его сыновей (1993 г. р. и 1998 г. р.) применили насилие к старшему инспектору ДПС, нанеся ему множественные удары руками по голове и телу", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Троим жителям Стрежевого грозит до пяти лет лишения свободы. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.