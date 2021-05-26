В Петербурге СК возбудил дело в отношении сервиса аренды самокатов из-за сбитого человека

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении руководства сервиса по краткосрочной аренде самокатов (кикшеринга) из-за инцидента на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, где несколько человек на электросамокатах сбили мужчину, а затем избили его и скрылись с места происшествия. Об этом сообщили в СК РФ.

"Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следователи считают, что пока неустановленные лица из руководства кикшеринговой фирмы "из корыстных побуждений, пренебрегая безопасностью иных участников движения, предоставили электросамокаты в краткосрочную аренду двум молодым людям в возрасте 20 и 21 года", которые 14 мая сбили мужчину на Невском проспекте. Следователи считают, что фирма не приняла мер, обеспечивающих безопасность движения пешеходов, которые не были предусмотрены в правилах пользования сервисом.

Название компании в СК не уточнили. Ранее объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщала, что двое задержанных за хулиганство (ст. 213 УК РФ) молодых людей, которые, как считают следователи, сбили мужчину, взяли в аренду самокаты через "платформу микромобильности Whoosh".

В середине мая председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следователям в Петербурге разобраться с инцидентом на Невском проспекте, где несколько человек на электросамокатах сбили мужчину, а затем подрались с ним, в результате чего он попал в больницу. Позже СК возбудил уголовное дело о хулиганстве и задержал подозреваемых Максима Путова и Сураджа Мамедли, суд в Петербурге заключил их в СИЗО.