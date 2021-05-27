Возгорание газопровода под Саратовом не повлияло на газоснабжение потребителей

ТАСС, 27 мая. Возгорание на газопроводе в Новоузенском районе Саратовской области, которое произошло в четверг днем, не повлияло на газоснабжение потребителей. Об этом сообщили ТАСС в службе по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром трансгаз Саратов".

"Участок возгорания оперативно локализован. Ремонтная бригада ООО "Газпром трансгаз Саратов" ведет подготовку к началу восстановительных работ. Происшествие не повлияло на газоснабжение потребителей", - отметили в компании.

По данным "Газпром трансгаз Саратов", возгорание произошло при проведении работ по внутритрубной дефектоскопии на участке магистрального газопровода "Средняя Азия - Центр - 2". Произошла разгерметизация мобильной временной камеры приема диагностического устройства, что привело к возгоранию газа.

В результате ЧП в больницу был доставлен работник подрядной организации. Угрозы его жизни нет. По данным ГУ МЧС по региону, пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести. Еще двоим рабочим была оказана помощь на месте.